Украинский артист Артем Пивоваров сидел в кафе, когда к нему подошла девочка лет 10-12.

Украинский артист Артем Пивоваров приехал на свою малую Родину - на Харьковщину. Там исполнитель встретил своих маленьких фанаток. Артист не удержился и поделился видео встречи на своей странице в Инстаграм. Артем Пивоваров сам получил много положительных эмоций от этой встречи и попросил подписчиков досмотреть кадры до конца.

Артем Пивоваров сидел в кафе, когда к нему подошла девочка лет 10-12. Она не знала, что сказать и немного стеснялась. Но исполнитель не дал ей растерятся, для начала познакомился с малышкой и спросил, как у нее дела. После чего Артем Пивоваров предложил ей вместе сфотографироваться.

Подружки девочки тоже попросили сделать фото вместе с артистом, певец в этот раз тоже не стал отказывать. Да еще и подарил свою кепку.

"Приятные встречи. До конца", - подписал видео Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров восхитил своих подписчиков, которые писали об этом в комментариях под видео. Многие обращали внимание на человечность и простоту знаменитости:

"Как вы хорошо ладите с детьми", "Как это мило. Деток Вы притягиваете своей искренностью", "Каждый раз убеждаюсь в чистоте сердца и человечности. Потому что так играть нельзя", "Смотрю и у меня улыбка от уха до уха. Ну такие искренние эмоции".

Последние дни Украины:

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.

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