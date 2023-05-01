Украинский артист Артем Пивоваров несколько лет назад создал культурный проект "Твої вірші, мої ноти". Музыкант создал его для популяризации и поддержки украинской культуры. Несколько часов назад в рамках этого проекта, он представил новую дуэтную песню вместе с группой Quest Pistols.

Через призму музыки артисты представили композицию "Очі" на слова Григория Чуприны и черно-белый клип на нее.

"Григорий Чупринка, по-моему, один из самых романтичных поэтов своего времени. Он оригинально мыслил, что отличало его от других, умел живописно и метафорически характеризовать те или иные события в отношениях. Песня "Очі" имеет простой и понятный смысл: встретив кого-то, нам даже не нужно ничего говорить. Достаточно взглянуть друг другу в глаза, чтобы понять все без слов", - прокомментировал новую работу Артем Пивоваров.

В комментариях к песне Артема Пивоварова и группы Quest Pistols собралось множество комментариев.

"Не останавливайтесь, пожалуйста. Больше украинских стихов должны быть услышаны", "О, это невероятно! Я в восторге! Это та работа, в которой прекрасно все! Гармония во всем!", "Пивоваров – голос поколения! Мощь и душа, а также подлинность", "Реально что-то новое, очень напоминающее мотивы одной песенки, для всех мира. Слава Украине, поддержим украиноязычный контент лайкосим!".

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.