Співачка Аліна Гросу показала себе та розповіла, куди пропадала. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Друзі мої, я знову ж таки випала із соціальних мереж, соціального життя. Тому що зараз постійно перебуваю в навчальному закладі. Я перебуваю в одній із найкращих шкіл акторської майстерності, тут навчалося дуже багато світових зірок. Я викладу вам, хто це, цікаво , подивіться. Для мене це якийсь крок уперед і розуміння, чим відрізняється наша школа і наші техніки і вибрати для себе свій шлях, своє розуміння. А ще я щойно вийшла з уроку акторської майстерності, я в захваті просто", - сказала Аліна Гросу.

"По-перше, тут навчаються ті вчителі, які самі тут працюють. Тобто вони знімаються в цей час, вони дають нам якісь сценарії, які зараз виходять або вийшли рік тому, до яких вони були причетні. І ми так само їх поринути і розібрати ці тексти, вийти на майданчик, спробувати себе, зрозуміти що і як. Це фантастика", - додала Аліна Гросу.

Варто відзначити, що Аліна Гросу - відома українська співачка, яка прославилася ще в дитинстві. Зірка зараз перебуває у США, де здобуває освіту.

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