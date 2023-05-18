Українська актриса Ганна Кошмал , Женька із "Сватів" вирішила відповісти на запитання фанатів. Зірка запропонувала ставити їх у сторіс Інстаграм, де ділиться всім цікавим.

"Чи вживаєте алкоголь на свята?", - запитав фанат.

"Кілька місяців, як відмовилася зовсім від алкоголю. Раніше могла випити келих на свята. Але я відчула, як він б'є за імунітетом та якістю шкіри і вирішила, що воно того не варте", - написала Женька зі "Сватів".

"Ано, що вам допомагає пережити погані часи? дякую за вашу енергію", - написав ще один фанат.

"Домашня робота, сам процес. Особиста справа, професія, особистий розвиток. Допомагає постійно до чогось рухатися, отримувати досвід. Одне з важливих для мене правил "щодня роби щось для свого розвитку", - відповіла Женька із "Сватів" ".

"Що ви зазвичай вибираєте, коли заходите не до веганського ресторану чи кафе", - запитав ще один фанат.

"У хороших закладах завжди є веганські позиції. Можна вибрати ьсалат чи мінестроні, можна вибрати овочеву пасту, гуакамоле, різотто з грибами і так далі. Але буває ж прошу приготувати якусь страву без м'яса, риби чи морепродуктів. Завжди є що вибрати" , - написала Женька із "Сватів".

Нагадаємо, Женька зі "Сватів" показала, яке лихо з нею сталося.

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