Украинская актриса Анна Кошмал, Женька из "Сватов" решила ответить на вопросы фанатов. Звезда предложила задавать их в сторис Инстаграм, где делится всем интересным.
"Употребляете ли вы алкоголь на праздники?", - спросил фанат.
"Несколько месяцев, как отказалась совсем от алкоголя. Раньше могла выпить бокал на праздники. Но я почувствовала, как он бьет по иммунитету и качеству кожи и решила, что оно того не стоит", - написала Женька из "Сватов".
"Ана, что вам помогает пережить плохие времена? спасибо за вашу энергию", - написал еще один фанат.
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"Домашняя работа, сам процесс. Личное дело, профессия, личное развитие. Помогает постоянно к чему-то двигаться, получать опыт. Одно из важных для меня правил "каждый день делай что-то для своего развития", - ответила Женька из "Сватов".
"Что вы обычно выбираете, когда заходите не в веганский ресторан или кафе", - спросил еще один фанат.
"У хороших заведениях всегда есть веганские позиции. Можно выбрать ьсалат или минестроне, можно выбрать овощную пасту, гуакамоле, ризотто с грибами и так далее. Но бывает же прошу приготовить какое-то блюдо без мяса, рыбы или морепродуктов. Всегда есть что выбрать", - написала Женька из "Сватов".
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А еще Politeka сообщала, что Женька из "Сватов" похвасталась своей спортивной подготовкой, кадры
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