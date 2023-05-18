Щоб оголосити цю новину, артистки Alyona Alyona та Jerry Heil вирішили зняти відео, на якому постали разом.

Українська хіп-хоп та реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я – Олена Савраненко ) дружить з артисткою Jerry Heil. Разом вони записали не один трек. Ось і в Інстаграмі вони поділилися новиною, яка порадує як шанувальників Alyona Alyona, так і тих, кому подобається творчість Jerry Heil.

Зокрема виявилося, що Alyona Alyona та Jerry Heil створюють спільний сольник. Щоб оголосити цю новину, артистки вирішили зняти відео, на якому постали навпроти заркала. Артистки співали і дуріли. Alyona Alyona та Jerry Heil дійсно показали наскільки веселим буде їхній концерт.

"Рідні мої, Купала, Дай Бог, Вітер Віє, Чому та інші хіти-фіти, а також сольні пісні! Все це писалося для того, щоб разом співалося величезною українською родиною! Запрошуємо Київ та близькі міста, щоб виконати улюблені пісні у столиці хором! Квитки в сториз!", - Написали Alyona Alyona і Jerry Heil.

Alyona Alyona та Jerry Heil отримали багато хвалебних коментарів під відео. Багато хто зізнавався, що давно чекали їхнього спільного концерту:

"2 красуні, але Януся одне кохання на все життя ", "Це буде розрив!! чекаю", "Настільки ви доповнюєте один одного, що кожна пісня виходить - неймовірною".

Останні новини України:

Нагадаємо, Alyona Alyona зачитала рядки, близькі кожному українцю.

Як ще Politeka писала, засмучена Alyona Alyona показала, що її засмутило.

Також Politeka повідомляла, що Alyona Alyona показала, як змінилися її концерти за останні роки.