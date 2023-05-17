Відома волонтер і парамедик Юлія Паєвська (Тайра), яка була на "Азовсталі" і пройшла російський полон, розповіла, що полон був найважчим періодом у її житті. Також Тайра назвала важливу умову для української перемоги.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросініній.

На запитання про те, чого боїться, Тайра впевнено відповіла, що вже нічого не боїться, як і більшість українців, які зараз мешкають цю війну.

"Полон - це найстрашніше, що було зі мною в цьому житті. Але в тих умовах, смерть не здається чимось таким, ааа, що це щось страшне. А швидше, як порятунок від мук, від цього всього", - стримано зізналася Тайра.

За словами волонтерки, наразі деяким українцям доводиться нагадувати, що розслаблятися рано, і війна триває. Тому треба об'єднуватися, донатити та підтримувати армію та один одного.

"У нас зараз насправді питання збереження держави. Якщо комусь здається, що ми вже перемогли, то хрін ви вгадали. Для цього ще стільки треба довалювати. Ми переможемо, 100%, але це дуже дорого, дуже довго. Ви не можете розслаблятися, треба далі, потрібно далі. Давайте будемо оплакувати загиблих після перемоги, згадаємо всіх, всіх знайдемо. Давайте звільнимось із заручників. Але це все можливо, тільки коли ми щодня робимо новий крок вперед, до перемоги", - сказала Тайра.

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