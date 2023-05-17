Известная волонтер и парамедик Юлия Паевская (Тайра), которая была на "Азовстали" и прошла российский плен рассказала, что плен был самым тяжелым периодом в ее жизни. Также Тайра назвала важное условие для украинской победы.

Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

На вопрос о том, чего боится, Тайра уверенно ответила, что уже ничего не боится, как и большинство украинцев, которые проживают сейчас эту войну.

"Плен – это самое страшное, что было со мной в этой жизни. Но в тех условиях, смерть не кажется чем-то таким, ааа, что это что-то страшное. А скорее, как избавление от мучений, от этого всего", - сдержанно призналась Тайра.

По словам волонтерки, сейчас некоторым украинцам приходится напоминать, что расслабляться рано, и война продолжается. Поэтому нужно объединяться, донатить и поддерживать армию и друг друга.

"У нас сейчас на самом деле вопрос сохранения государства. Если кому-то кажется, что мы уже победили, то хрен вы угадали. Для этого еще столько нужно доваливать. Мы победим, 100%, но это очень дорого, очень долго. Вы не можете расслабляться, нужно дальше, нужно дальше. Давайте будем плакать по погибшим после победы, вспомним всех, всех найдем. Давайте освободимся из заложников. Но это все возможно, только когда мы каждый день делаем новый шаг вперед, к победе", - сказала Тайра.

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