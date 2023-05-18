На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко з "1+1" на Бахмутському напрямі українські захисники продовжують поступ уперед, як повідомляє генштаб. Минулої доби вдалося просунутися на 500 метрів. Не викликає заперечень ця інформація у терориста Пригожина (відео 2). У той же час окупанти зосереджують всі свої зусилля на спробі захоплення міста. Ситуація в самому Бахмуті стає дедалі складнішою.

Згідно з інформацією, оновленою телекомпанією CNN із залученням високопоставлених американських джерел, Марічка Падалко написала, що установка Patriot має мінімальні пошкодження після останньої масованої атаки з боку російських сил у Києві (фото 3). Спікер Повітряних сил, Юрій Ігнат, підтверджує, що знищення установки "Кинджалом" неможливе (відео 4).

Також ведуча Марічка Падалко повідомила, що Херсонщина зазнала обстрілу з боку російських збройних сил, внаслідок чого загинули троє людей, включаючи 5-річну дитину.

Кількість знищених російських військових в Україні досягла позначки 200 тисяч (фото 5). Російські пропагандисти стверджують, що втрати на війні не є настільки значними (відео 6). Марічка Падалко додає, однак, дані Симонян свідчать про те, що кількість жертв COVID-19 у Росії вдвічі перевищує втрати на війні. Таким чином, українські захисники мають ще багато роботи.

За держзраду львів'янина було засуджено до довічного ув'язнення за коригування ударів по місту. Зафіксовано, що він 25 разів передавав заборонену інформацію ворогові (фото 7).

6-річну дівчинку, яку депортували до Російської Федерації, коли її батьки взяли в полон у Маріуполі, повернули назад до України. Ведуча Марічка Падалко повідомляє, що нещодавно батьки були звільнені, і тепер родина змогла возз'єднатися (фото 8).

Деякі французькі радіоведучі вирішили пожартувати з українського президента, назвавши його закордонне турне "шапіто" (відео 9). Ведуча Падалко зауважує також, що на Каннському фестивалі французька кінодіва Катрін Дєнов прочитала вірш Лесі Українки, що стало відкриттям заходу (відео 10).

Марічка Падалко також додала, незважаючи на страхіття війни, завжди знайдеться місце і для добра. Це підтверджується першим відео, яке свідчить про те, що в умовах конфлікту люди продовжують виявляти доброту та співчуття.

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