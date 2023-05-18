На своей странице в Instagram Маричка Падалко с "1+1" на Бахмутском направлении украинские защитники продолжают продвижение вперед, как сообщает генштаб. За прошедшие сутки удалось продвинуться на 500 метров. Не вызывает возражений данная информация у террориста Пригожина (видео 2). В то же время, оккупанты сосредоточивают все свои усилия на попытке захвата города. Ситуация в самом Бахмуте становится все более сложной.

Согласно информации, обновленной телекомпанией CNN с привлечением высокопоставленных американских источников, Маричка Падалко написала, установка Patriot имеет минимальные повреждения после последней массированной атаки со стороны российских сил в Киеве (фото 3). Спикер Воздушных сил, Юрий Игнат, подтверждает, что уничтожение установки "Кинжалом" невозможно (видео 4).

Также ведущая Маричка Падалко сообщила, Херсонщина подверглась обстрелу со стороны российских вооруженных сил, в результате чего погибли три человека, включая 5-летнего ребенка.

Количество уничтоженных российских военных в Украине достигло отметки в 200 тысяч (фото 5). Русские пропагандисты утверждают, что потери на войне не являются настолько значительными (видео 6). Маричка Падалко добавляет, однако, данные Симонян свидетельствуют о том, что число жертв COVID-19 в России в два раза превышает потери на войне. Таким образом, украинским защитникам предстоит еще много работы.

За госизмену львовянин был приговорен к пожизненному заключению за корректировку ударов по городу. Зафиксировано, что он 25 раз передавал запрещенную информацию врагу (фото 7).

6-летнюю девочку, которую депортировали в Российскую Федерацию, когда ее родители были взяты в плен в Мариуполе, вернули обратно в Украину. Ведущая Маричка Падалко сообщает, недавно родители были освобождены, и теперь семья смогла воссоединиться (фото 8).

Некоторые французские радиоведущие решили пошутить над украинским президентом, назвав его зарубежное турне "шапито" (видео 9). Ведущая Падалко подмечает также, на Каннском фестивале французская кинодива Катрин Деньов прочитала стихотворение Леси Украинки, что стало открытием мероприятия (видео 10).

Маричка Падалко также добавила, несмотря на ужасы войны, всегда найдется место и для добра. Это подтверждается первым видео, которое свидетельствует о том, что в условиях конфликта люди продолжают проявлять доброту и сострадание.

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