Катя Репяхова запевнила, що вдячна не тільки за підтримку, але й за хейт, пише Politeka.net.
Вдягнена у красиву вишиванку з приводу Дня вишиванки, який цього року відзначається в Україні 18 травня, Катя Репяхова привітала українців зі святом і сказала «дякую».
І за підтримку, і за критику.
«Ще вчора не думала, що буду це казати, але сьогодні з впевненістю кажу, що вдячна життю за цю ситуацію. Тому що ця ситуація дала мені зрозуміти багато чого, показала мені, хто мої друзі, а хто не зовсім. Хто мої люди, а хто не зовсім мої люди. Криза – це розвиток. Якщо, звісно, цю кризу сприймати, якщо дивитися правді в очі, працювати над цим, то це гарна можливість стати ще кращою версією себе. Що я і роблю», - запевнила Репяхова.
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Зі слів дружини Віктора Павліка, з цієї неприємної ситуації вона для себе бере все, що допоможе їй стати ще кращою.
Також Катя Репяхова пояснила, чому не погодилась на спілкування з приводу скандалу з пресою.
«Я цього не зробила не тому, що мені нема чого сказати. Я чого не зробила, бо щоб я не сказала, я все одно буду поганою. Людям завжди потрібен негатив. На негатив людина реагує більше, ніж на щось хороше. Це наша психологія. Це такий людський фактор», - пояснила дружина Віктора Павілка.
Катя Репяхова також повідомила, що скандальну спецперепустку Віктор Павлік їй не дарував.
Додамо, що на тлі скандалу до Віктора Павліка приїхала поліція і вилучила спецперепустку. Також зірковій родині нагадали нагадали про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення в період воєнного стану.
Причиною скандалу стала публікація Каті Репяхової в своїх сторіз, в якій вона похизувалася поїздкою по Південному мосту в Києві, що закритий для проїзду приватного транспорту з червня минулого року.
"Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік дарує мені такі романтичні подарунки", - похвалилася Репяхова, демонструючи кадри поїздки і Віктора Павліка зі спецперепусткою.
Віктор Павлік був змушений зробити пояснення, що саме мала на увазі його дружина Катя Репяхова.
Українці, у свою чергу, писали, що розчарувалися у Павліку.