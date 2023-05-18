Дружина Віктора Павліка Катя Репяхова вирішила висловитись після скандалу, в епіцентрі якого опинилася її родина.

Катя Репяхова запевнила, що вдячна не тільки за підтримку, але й за хейт, пише Politeka.net.

Вдягнена у красиву вишиванку з приводу Дня вишиванки, який цього року відзначається в Україні 18 травня, Катя Репяхова привітала українців зі святом і сказала «дякую».

І за підтримку, і за критику.

«Ще вчора не думала, що буду це казати, але сьогодні з впевненістю кажу, що вдячна життю за цю ситуацію. Тому що ця ситуація дала мені зрозуміти багато чого, показала мені, хто мої друзі, а хто не зовсім. Хто мої люди, а хто не зовсім мої люди. Криза – це розвиток. Якщо, звісно, цю кризу сприймати, якщо дивитися правді в очі, працювати над цим, то це гарна можливість стати ще кращою версією себе. Що я і роблю», - запевнила Репяхова.

Зі слів дружини Віктора Павліка, з цієї неприємної ситуації вона для себе бере все, що допоможе їй стати ще кращою.

Також Катя Репяхова пояснила, чому не погодилась на спілкування з приводу скандалу з пресою.

«Я цього не зробила не тому, що мені нема чого сказати. Я чого не зробила, бо щоб я не сказала, я все одно буду поганою. Людям завжди потрібен негатив. На негатив людина реагує більше, ніж на щось хороше. Це наша психологія. Це такий людський фактор», - пояснила дружина Віктора Павілка.

Катя Репяхова також повідомила, що скандальну спецперепустку Віктор Павлік їй не дарував.

Додамо, що на тлі скандалу до Віктора Павліка приїхала поліція і вилучила спецперепустку. Також зірковій родині нагадали нагадали про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення в період воєнного стану.

Причиною скандалу стала публікація Каті Репяхової в своїх сторіз, в якій вона похизувалася поїздкою по Південному мосту в Києві, що закритий для проїзду приватного транспорту з червня минулого року.

"Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік дарує мені такі романтичні подарунки", - похвалилася Репяхова, демонструючи кадри поїздки і Віктора Павліка зі спецперепусткою.

Віктор Павлік був змушений зробити пояснення, що саме мала на увазі його дружина Катя Репяхова.

Українці, у свою чергу, писали, що розчарувалися у Павліку.