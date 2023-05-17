Співак Віктор Павлік відреагував на скандал, в епіцентрі якого опинилася його родина.

До Віктора Павліка і його дружини Каті Репяхової навіть приходила поліція, нагадує Politeka.net.

Тим часом на сторінці Віктора Павліка у Facebook продовжує кипіти народний гнів. Українці запитують Павліка, скільки коштує спецперепустка, чи не відчуває він сорому за свій вчинок і де ще можна придбати такй «чарівний папірець».

Нагадаємо, скандал вибухнув після того, як молода дружина Віктора Павліка Катя Репяхова похизувалася поїздкою по Південному мосту в Києві, який закритий для проїзду приватного транспорту з червня минулого року.

"Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік дарує мені такі романтичні подарунки", - похвалилася Репяхова, демонструючи кадри поїздки і Віктора Павліка зі спецперепусткою.

Ця поїздка набула в Мережі такого розголосу, що до Павліка і Репяхової навіть завітала поліція. Спецперепстку забрали і зірковій родині також нагадали про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення в період воєнного стану.

Прокоментувати скандал вирішив і сам Віктор Павлік. Співак розповів, що дуже шкодує через те, що сталося.

«В дійсності це просто перепустка на комендантський час, так як я дуже часто приїжджаю дуже пізно з благодійних виступів в підтримку збройних сил, то мені такий документ просто необхідний на комендантський час».

Також Віктор Павлік пояснив, що це його документ, а не дружини. Говорячи про подарунок, Катя Репяхова мала на увазі поїздку через міст, а не документ.

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