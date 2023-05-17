Как одно из последствий – украинцы признаются, что Виктор Павлик их разочаровал, а поступок звездной семьи «пробил дно», пишет Politeka.net.

Возмущенные украинцы также поинтересовались, почему Виктор Павлик до сих пор не в окопе и какой IQ у его жены – Кати Репяховой. Напомним, скандал вокруг Павлика и Репяховой разразился после того, как супруга певца опубликовала на своей странице в Инстаграм кадры, на которых она с мужем едет по Южному мосту в Киеве.

"Меня муж везет по Южному мосту. Это удовольствие не для всех. Только мой муж дарит мне такие романтические подарки", - похвасталась Репяхова.

И ничего бы особенного в этом ни было, но мост закрыт для проезда частного транспорта с июня прошлого года. На кадрах Виктор Павлик держит спецпропуск.

«Ладно она молодая, опыта где-то может не хватает и мозгов. Но ведь Павлик разочаровал, дно»,

«Удовольствие не для всех, это жизнь, которую отдают наши военные, волонтеры, медики и другие люди. А для вити паши существует другой мир и льготы, которые они могут покупать и чем могут кичиться. Уровень где-то в районе плинтуса и ниже. Какие песни, такие и удовольствия»,

«И еще повторила несколько раз «не для всех»! Можно подумать…, проехаться по спецперепуску по мосту «переделмечтаний»! Вот дура! Позор Павлику!»,

«И это еще в сети показывают, совсем без мозгов!», «Стыд!»,

«А так да, коррупции у нас нет, есть "звонок друга" , – кипят украинцы.

Чому вони такі бридкі.



Не для всіх...



А чим ви мразі відрізняєтеся від інших?



Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/VwXdJvJ2rc — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) May 16, 2023

Другие же отметили, что есть и человек, который этот спецпропуск Виктору Павлику выдал.

«Дело даже не нем, а у тех, кто выдал этот пропуск».

Добавим, что жена Виктора Павлика Репяхова уже пожалела о своей публикации и начала уверять, что это была шутка, и она была неуместной. Также девушка подчеркнула, что Виктор Павлик спецпропуск не покупал.

«Мой муж не покупал пропуск, он, как и большинство из нас, все делает для победы. А я не должна была делать того, что сделала», - сообщила Репяхова, также пожаловавшись на злых людей, которые «готовы сожрать своих же».

Жена Павлика также удалила скандальные кадры.

"... До них обоих так и не доперло, а что же не так, где они налажали. Они искренне не понимают оба, что проблема не в "выложить видео". И не в "шутке"(?!). А собственно в том, что певец и жена певца, абсолютно гражданские лица, получили спецпропуска для передвижения по стратегическому объекту. Купили, подарили, обменяли - не важно. Важен сам факт", - прокомментировал скандал политолог Алексей Голобуцкий.

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