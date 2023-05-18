Жена Виктора Павлика Катя Репяхова решила высказаться после скандала, в эпицентре которого оказалась ее семья.

Катя Репяхова заверила, что благодарна не только за поддержку, но и за хейт, пишет Politeka.net.

Одетая в красивую вышиванку по случаю Дня вышиванки, который в этом году отмечается в Украине 18 мая, Катя Репяхова поздравила украинцев с праздником и сказала «спасибо».

И за поддержку, и за критику.

«Еще вчера не думала, что буду это говорить, но сегодня с уверенностью говорю, что благодарна жизни за эту ситуацию. Потому что эта ситуация дала мне понять многое, показало мне, кто мои друзья, а кто не совсем. Кто мои люди, а кто не совсем мои люди. Кризис – это развитие. Если, конечно, этот кризис воспринимать, если смотреть в глаза, работать над этим, это хорошая возможность стать еще лучшей версией себя. Что я и делаю», – заверила Репяхова.

По словам жены Виктора Павлика, из этой неприятной ситуации она для себя берет все, что поможет ей стать еще лучше.

Также Катя Репяхова объяснила, почему не согласилась на общение по поводу скандала с прессой.

«Я этого не сделала не потому, что мне нечего сказать. Я этого не сделала, потому что, чтобы я не сказала, я все равно буду плохой. Людям всегда нужен негатив. На негатив человек реагирует больше, чем на нечто хорошее. Это наша психология. Это такой человеческий фактор», - объяснила супруга Виктора Павилко.

Катя Репяхова также сообщила, что скандальный спецпропуск Виктор Павлик ей не дарил.

Добавим, что на фоне скандала к Виктору Павлику приехала полиция и изъяла спецпропуск. Также звездной семье напомнили о запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения.

Причиной скандала стала публикация Кати Репяховой в своих сториз, в которой она похвасталась поездкой по Южному мосту в Киеве, закрытому для проезда частного транспорта с июня прошлого года.

"Меня муж везет по Южному мосту. Это удовольствие не для всех. Только мой муж дарит мне такие романтические подарки", - похвасталась Репяхова, демонстрируя кадры поездки и Виктора Павлика со спецпропуском.

Виктор Павлик был вынужден объяснить, что именно имела в виду его жена Катя Репяхова.

Украинцы, в свою очередь, писали, что разочаровались в Павлике.