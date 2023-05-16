Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова опублікувала відео, як ніжитися з чоловіком. Зірка поділилася кадрами у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Люблю", - написала молодая жена Виктора Павлика.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі молодої дружини Віктора Павлика:

"Таке відчуття ніби ви розповіли чоловікові, що чекаєте на друга";

"Катюшика, такі щасливі і красиві, все відео посмішка не сходила з обличчя! Будь щасливою, цілую!!!!!";

"Ви знаєте, дивлюся любуюсь, а потім згадую, що ви робили зміни у зовнішності. Але для мене Ви як були чудові так і є";

"Ви мені подобаєтеся як сім'я. Мій чоловік теж старший за мене і ми показуємо свої стосунки) круто що ви це теж показуєте і подобається спостерігати за вами";

"Що? Вагітна".

Варто зазначити, молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова – відома українська блогерка. Дівчина стала дружиною музиканта незважаючи на різницю у віці 28 років. Репяхова народила від нього первістка - сина Михайла, який для Павлика став четвертою дитиною. При цьому зірка ділилася, що думає про другу дитину, але, за її словами, Віктор Павлик поки не готовий до такого кроку.

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