Після скандалу з пропуском та негативних наслідків, виступ співака Віктора Павлика на благодійному заході в Берліні було скасовано. Про це інформувала Діана Янушкевич, організатор концерту у німецькій столиці.

У заяві, опублікованій на її сторінці у Facebook, Діана Янушкевич повідомила, що у зв'язку з обставинами, що сталися в житті артиста 16-17 травня, організатори вирішили скасувати концерт Віктора Павліка.

Вона також зазначила, що інформацію про те, хто виступить замість нього на благодійному заході 4 червня, повідомлятимуть пізніше.

Скандал, до якого потрапив Віктор Павлик, стався 16 травня, коли він та його дружина Катерина Репяхова проїхали порожнім Південним мостом у Києві, доступним лише для спеціального транспорту. Репяхова поділилася цим моментом у своїх соціальних мережах, похвалявшись тим, що її чоловік надав їй спецперепустку, яка дозволяє їм вільно пересуватися Києвом навіть у комендантську годину.

Проте, усвідомивши, що їхній вчинок викликав негативні реакції, Катерина Репяхова швидко вилучила скандальне відео з Instagram і вибачилася за свої дії, називаючи їх неналежними жартами. Проте поліція відвідала Віктора Павлика, провела з ним профілактичну бесіду та вилучила його спецперепустку.

«Можливо, наприкінці Репяхова перестане виставляти нісенітницю в інтернет; Ось так, дідок... Треба жити з жінкою, з розумом... А внучки, хай живуть зі своїми ровесниками.... Так, це ще тільки початок...А, що буде далі....?; Блогерша Реп'яхова опустила свого діда "нижче за плінтус" 😅

Я не зла, але вам так і потрібно. Задовбали зі своїм піаром; Не біда що скасували. Нехай співає на весіллях, згадуючи свою молодість...; Ой, мамо, шикідим. Як незручно вийшло; Довипендрювався з Ріп'яшкою» - зауважили у свою чергу в мережі.

Нагадаємо, кілька днів тому Катерина Репяхова написала вибачення, але вони були більше схожі на звинувачення незадоволених громадян.

«Я недоречно пожартувала. Я не мала публікувати ту Сторі. Це факт. Я не ідеальна. А ось усі коментатори бачу ідеальні.

Догодила я всієї нечисті, яка зараз пише гидоту (нехай про мене) про мого сина. Мені дуже від того, в якому соціумі ми живемо. Скільки злих людей, які, як ті орки, готові зжерти своїх же. Усі ці люди хорошого ніколи не помітять», - заявила Репяхова.

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