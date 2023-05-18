Відома фітнес-тренер, експерт проекту "Зважені та щасливі" Марина Боржемська розповіла про серйозну хворобу, яку треба всіляко уникати.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марина Боржемська із "Зважені та щасливі" розповіла українкам детальніше про хитромудре захворювання, яке проявляється розширенням та руйнуванням стінок вен, що призводить до збільшення обсягу судин.

Дуже важливо взяти ситуацію під контроль якомога раніше, оскільки захворювання прогресує і стає дедалі небезпечнішим. Марина Боржемська зауважує, при просуванні варикозу з'являються постійні набряки ніг, трофічні виразки та інші проблеми.

Однак найбільш небезпечним аспектом варикозу є утворення тромбів, які становлять рівень небезпеки, що дорівнює цінності життя. При застійних явищах у венах утворюються потік крові, які блокують судини. За словами Марини Боржемської, пізніше ці згустки відриваються і зі зворотним кровотоком потрапляють до життєво важливих органів, що призводить до серйозних станів, таких як інфаркти та інсульти, порушуючи процес кисневого забезпечення організму.

Спорт при варикозі: Більшість лікарів забороняє фізичні тренування та значні навантаження на нижню частину тіла при варикозі. Однак ця сувора заборона не завжди виправдана, вважає Марина Боржемська. Існують певні види спорту, які слід уникати при варикозі, але правильно вибрані вправи можуть допомогти знизити симптоми та прояви захворювання.

Вони не усунуть його повністю, тому що для значного поліпшення стану потрібне комплексне лікування, яке призначається флебологом.

Допустимі види активності: Марина Боржемська зауважує, що в даному випадку йдеться про спорт, який сприяє поліпшенню відтоку крові від нижніх кінцівок, включаючи зміцнення литкових м'язів.

За словами Боржемської, такі види спорту як плавання, спортивна ходьба та біг (помірні навантаження та дозована інтенсивність), велоспорт, йога, пілатес та деякі танці, а також загальнозміцнюючі та реабілітаційні вправи дозволені, за умови повного виключення присідань, стрибків вправ, які максимально навантажують судини під час стоячи.

Не забувайте, що зазвичай рекомендується займатися спортом при варикозі в компресійній білизні, і перед початком тренувань важливо проконсультуватися з лікарем щодо вашої ситуації, оскільки кожен випадок має свої особливості.

«Бережіть себе, підтримуйте активний спосіб життя і будьте здорові!» - підсумовує Боржемська.

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