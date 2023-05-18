В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала украинкам детальнее про хитроумное заболевание, которое проявляется расширением и разрушением стенок вен, что приводит к увеличению объема сосудов.

Очень важно взять ситуацию под контроль как можно раньше, поскольку заболевание прогрессирует и становится все более опасным. Марина Боржемская подмечает, при продвижении варикоза появляются постоянные отеки ног, трофические язвы и другие проблемы.

Однако наиболее опасным аспектом варикоза является образование тромбов, которые представляют уровень опасности, равный ценности жизни. При застойных явлениях в венах образуются сгустки крови, которые блокируют сосуды. По словам Марины Боржемской, позднее эти сгустки отрываются и с обратным кровотоком попадают в жизненно важные органы, что приводит к серьезным состояниям, таким как инфаркты и инсульты, нарушая процесс кислородного обеспечения организма.

Спорт при варикозе: Большинство врачей запрещает физические тренировки и значительные нагрузки на нижнюю часть тела при варикозе. Однако этот строгий запрет не всегда оправдан, считает Марина Боржемская. Существуют определенные виды спорта, которые следует избегать при варикозе, но правильно выбранные упражнения могут помочь снизить симптомы и проявления заболевания.

Они не устранят его полностью, так как для значительного улучшения состояния требуется комплексное лечение, назначаемое флебологом.

Допустимые виды активности: Марина Боржемская подмечает, данном случае речь идет о спорте, который способствует улучшению оттока крови от нижних конечностей, включая укрепление икроножных мышц.

По словам Боржемской, такие виды спорта как плавание, спортивная ходьба и бег (умеренные нагрузки и дозированная интенсивность), велоспорт, йога, пилатес и некоторые танцы, а также общеукрепляющие и реабилитационные упражнения разрешены, при условии полного исключения приседаний, прыжков, выпадов и других упражнений, которые максимально нагружают сосуды во время стоячего положения.

Не забывайте, что обычно рекомендуется заниматься спортом при варикозе в компрессионном белье, и перед началом тренировок важно проконсультироваться с врачом относительно вашей ситуации, поскольку каждый случай имеет свои особенности.

«Берегите себя, поддерживайте активный образ жизни и будьте здоровы!» - заключает Боржемская.

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