В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская поделилась рецептом вкусной паски от шеф-повара Александра Огородника, с которым она работает.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Молоко – 250 мл

Дрожжи – 8 г

Сахар – 70 г

Ванильный экстракт или сахар – 1 ч.л. (по желанию)

Мука – 600 г

Соль – по вкусу

Яйца куриные – 5 шт. (большие, комнатной температуры)

Цедра 1-го апельсина

Масло сливочное – 170 г (комнатной температуры)

Изюм - 190 г

Ром темный или коньяк – 60 мл.

Кипяток – 60 мл (если хотите безалкогольный вариант, то просто залейте 120 г горячей воды)

Изюм замачиваем кипятком и ромом, накрываем пленкой и ставим на ночь в холодильник.

Молоко немного подогрейте (максимум 35 градусов), добавьте в него 20 г сахара и дрожжи, перемешайте, накройте пленкой и оставьте на 15-20 минут до появления пены. Для опары добавляем 200 г муки и вымешиваем жидкое тесто - 2-3 минуты в тестомесе (насадка с лопастями) или около 5 минут ручным миксером (насадка крюк). Накрываем пленкой и оставляем на 1 час в теплом месте без сквозняков. Тесто должно вдвое вырасти.

В чашу миксера к опаре добавляем по одному яйцу и вымешиваем по 1-2 мин. на средней скорости, пока не вмешаете все яйца, добавляем цедру апельсина и остаток сахара, не прекращая вымешивание.

Отдельно в миске смешиваем остаток муки с солью. Добавляем 300 г муки в чашу с тестом, продолжая вымешивать 2-3 минуты на средней скорости, добавляем еще 100 г оставшейся муки и вымешиваем, пока тесто не начнет отлипать от стенок - на средней скорости в течение 8 минут, останавливаясь 2-3 раза, чтобы тесто осело с лопатки. Продолжая вымешивать уже на низкой скорости, добавляем по 1 ст.л. сливочное масло и вымешиваем до полного соединения +/-3 мин.

Тесто должно быть очень мягким и немного липнуть к пальцам. Перекладываем его в смазанную растительным маслом емкость, которая больше теста в 3-4 раза. Накрываем пленкой в ​​контакт и ставим в холодильник на 8-15 часов.

На второй день смазываем поверхность теста растительным маслом и растягиваем его руками в условный квадрат толщиной в 1,5-2 см. Раскладываем ровным слоем изюм, полностью высушенный на салфетках. Складываем тесто слева направо (или наоборот) в три раза, чтобы получился длинный прямоугольник. Затем складываем в три раза снизу вверх в квадрат. А дальше надо приплюснуть его углы, чтобы получился шарик.

Отправляем тесто в смазанную маслом форму (22 см диаметр и 12 см высота) швом вниз, должно получиться 1/3 теста от формы. Если печете в кастрюле, вырежьте и застелите на дно пергаментную бумагу. Можно сделать и в меньших формах, но тесто должно заполнять их только на 1/3. Накрываем пленкой и ставим в теплое место на 2-2,5 часа, чтобы тесто выросло до самого верха формы.

Сверху по центру делаем аккуратный крестообразный надрез. Ставим паску в разогретую 190 градусов духовку и сразу убавляем температуру до 160 градусов. Выпекаем 30 минут в режиме с обдувом, не открывая духовку, затем осторожно накрываем фольгой и выпекаем еще 35-45 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой. Дайте паске полностью остыть, а затем смажьте меренгой и украсьте по своему вкусу.

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