Катерина Кухар із "Танців з зірками" показала свою вишиванку та розповіла про свої відчуття.

Катерина Кухар із "Танців із зірками" показала себе у вишиванці. Зірка опублікувала пост в Інстаграм, де розповіла про свої відчуття, привітавши з днем ​​вишиванки. Катерина Кухар із "Танців зі зірками" позувала на кадрах у жовтій сукні біля розкішного коня.

"Я вірю в те, що щастя можна собі «вишити», як власноруч створити оберег. Адже з кожним стібком можна загадати удачу, кохання, здоров'я...

Так робили наші предки. І хоча моя мати не передала мені у спадок вишивану ретро сорочку, вона дуже багато зв'язала і пошила своїми руками, коли я ще була маленькою. Я бережу ці речі, тому що вони мають велику енергетику і дійсно оберігають і дають сили. Вони свідчать про те, що тебе люблять, про тебе дбають", - написала Катерина Кухар із "Танців з зірками".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Катерині Кухар із "Танців з зірками":

"Яка неймовірна краса! Зі Святом! Нехай ангели бережуть!";

"Яка краса, зі святом";

"Яка ви гарна, чарівниця";

"Класна сукня і взагалі...";

"Вітаю, Катюша !!!!!!!";

"Дуже дуже добре!";

"Чарівна україночка, вітаю ви найкраща".

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А ще Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" розбурхала кадрами з чоловічим балетом і винесла свій вердикт.

Також Politeka повідомляла, що Катерина Кухар із "Танці зі зірками" показала, навіщо з чоловіком поїхала до США.