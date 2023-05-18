Екатерина Кухар из "Танців з зірками" показала себя в вышиванке. Звезда опубликовала пост в Инстаграм, где рассказала о своих ощущениях, поздравив с днем вышиванки. Екатерина Кухар из "Танців з зірками" позировала на кадрах в желтом платье возле роскошной лошади.
"Я верю в то, что счастье можно себе «вышить», как собственноручно создать оберег. Ведь с каждым стежком можно загадать удачу, любовь, здоровье…
Так поступали наши предки. И хотя моя мать не передала мне в наследство вышитую ретро рубашку, она очень много связала и сшила своими руками, когда я еще была маленькой. Я берегу эти вещи, потому что они обладают большой энергетикой и действительно оберегают и дают силы. Они свидетельствуют о том, что тебя любят, о тебе заботятся", - написала Екатерина Кухар из "Танців з зірками" .
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Екатерине Кухар из "Танців з зірками":
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"Какая красота, с праздником";
"Какая вы красивая, волшебница";
"Классное платье и вообще...";
"Поздравляю, Катюша!!!!!!!";
"Очень, очень хорошо!";
"Очаровательная украиночка, поздравляю вы самая лучшая".
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