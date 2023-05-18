"Холостячка" Злата Огневич показала, які у неї проблеми з волоссям, поділившись кадрами у своєму блозі.

"Холостячка" Злата Огневич поділилася кадрами після зйомок. Зірка вирішила показав, що сталося з її волоссям, опублікувавши кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Волоси після зйомки. Якщо вони могли говорити, вони б плакали, то тихо-тихо", - написала "Холостячка" Злата Огневич.

"Значить, моє волосся, ще не на краю, але близько до нього. Тут вагони стайлінгу, лаку для волосся, різних пудр, які тримають цей об'єм і ще якась така паста, яка робить цю фактуру. Але через це волосся стає дуже сухим і я його упорядковуватиму, особливо сухі кінчики. У мене є кльові засоби. Я вам зараз показую до і повернуся з результатом після", - розповіла "Холостячка" Злата Огневич.

"Вечір, коли я можу трошки присвятити собі. Дівчатка, ще раз нагадую, тільки пластикові гребінці, тому що від дерев'яних січуться кінчики. І волосся моє, хоча я пухнаста, але тепер дуже м'яке на дотик", - додала "Холостячка" Злата Огневич та показала результат.

Як можна помітити, зірці стало набагато легше після догляду за волоссям будинку і вдалося позбутися негативних наслідків під час зйомок.

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