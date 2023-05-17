Злата Огневич, известная певица и участница шоу "Холостячка-2", решила высказаться после ракетного удара россиян и не стала сдерживать эмоции, поскольку и сама была весьма взволнована. Как известно, в отличие многих коллег, Огневич решила не выезжать из страны и из Киева не сбегала.

«Шок. Сегодня была сложная ночь, я до сих пор не могу прийти в себя. Меня не покидают мысли, а если бы эти ракеты попали по зданиям. Сколько людей потеряли бы свою жизнь. Сколько бы ни стало детей…

Это меня не отпускает. А еще у меня затупились инстинкты. Я слышу взрывы и не хочу никуда бежать. Возможно, это из-за концертов в прифронтовых зонах или привычки? Не знаю… Я благодарю всех наших партнеров. Нашим защитникам за то, что храните жизнь. Спасибо, что закрываете наше небо.

Не устану повторять, какие же мы украинцы крутые! Мы не спали в полночь, потому что не знали, наступит ли для нас то утро. Но с утра, после обстрелов: все по работам, по делам. Мы продолжаем жить, никуда не бежим. Мы просто хотим жить на своей земле.

И эта, и минувшие ночи с шахедами были страшными. Спасибо ПВО за наши сохраненные жизни» - написала «Холостячка» Огневич под новым кадрами.

В сети также выразили свое мнение под постами Огневич:

«Да, ночка не очень, но благодарим и Бога, и ребятам что все живы. Относительно бежать тоже никуда не бежала, а было бы еще куда… Но все будет хорошо, надеемся, что очень скоро; Это привычка. И это страшно, что к такому привыкаешь;

Да, ночь была ужасная. Да то, что нас не убивает - делает сильнее. ВСУ; Идет привыкание к тому, что обычно по тебе не попадают вот и где не идешь в бомбоубежище или коридор».

Ранее "Холостячка" Огневич поделилась свадебными кадрами из Мексики, куда летала ради экс-участника проекта и ее хорошего друга Андрея Хветкевича. Андрей сыграл свадьбу со своим возлюбленным, а Злата присутствовала в качестве одной из гостей.

Кадры в белом платье Златы Огневич, а затем и ее образ в классическом стиле церемонии пары вызвал серьезные споры. Ранее "Холостячке" уже пришлось ответить некоторым хейтерам: "В мире должно быть намного больше любви, понимания и принятия. Если кто-то отличается от вас своими предпочтениями, это еще не повод для ненависти".

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