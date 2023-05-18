"Холостячка" Злата Огневич поделилась кадрами после съемок. Звезда решила показал, что произошло с ее волосами, опубликовав кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Волосы после съемки. Если они могли говорить, они бы плакали, так тихо-тихо", - написала "Холостячка" Злата Огневич.

"Значит, мои волосы, еще не на краю, но близко к нему. Тут вагоны стайлинга, лака для волос, разных пудр, которые держат этот объем и еще какая-то такая паста, которая делает эту фактуру. Но через это волосы стают очень сухим и я буду его приводить в порядок, особенно сухие кончики. У меня есть клевые средства. Я вам сейчас показываю до и вернусь с результатом после", - рассказала "Холостячка" Злата Огневич.

"Вечер, когда я могу немножко посвятить себе. Девочки, еще раз напоминаю, только пластиковые расчески, тому что от деревянных секуться кончики. И волосы мои, хотя я пушистая, но теперь очень мягкое на ощупь", - добавила "Холостячка" Злата Огневич и показала результат.

Как можно заметить, звезде стало намного легче после ухода за волосами дома и удалось избавиться от негативных последствий во время съемок.

Последние новости Украины:

Напомним, "Холостячка" Огневич в яблоневом саду представила будущий хит

А еще Politeka писала, что победитель "Холостячки" с Огневич нарвался на критику из-за демонстрации работы ПВО

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич рассказала о страшном случае, не могла прийти в себя



