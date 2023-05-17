Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно за границей побывала на однополой свадьбе претендента на свое сердце в реалити-шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Злата Огневич поделилась очаровательным видео и которым заинтриговала премьерой нового хита.

В ролике Злата Огневич запечатлена в красивом зеленом саду с цветущими яблонями. Перед камерой она пояивлась в узких темных велосипедках и коротком топе, а сверху накинула темно-серый тренч. Ее волосы собраны в необычную небрежную прическу, а на лице легкий макияж. В ролике Злата Огневич гуляет по саду и чувственно исполняет новую песню, которую презентует украинцам уже 26 мая.

В подписи к публикации Злата Огневич написала: "Как вам новая песня? Премьера 26 мая". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Волшебный голос. Ждем премьеру".

"Обожаю всем сердцем. Одна из лучших певиц Украины".

"С твоим голосом, Злата, надо выпускать песни ежемесячно".

"Какая вы талантливая. Голос очень сильный".

"Ваш голос завораживает".

"Очень хорошая песня, вы молодец".

"Невероятная песня в самое сердце".

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