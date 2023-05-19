Відомий український телеведучий, блогер та інтерв'юер Анатолій Анатолич поділився, в умовах повномасштабної війни в Україні, як і у звичайних людей, знаменитості також не залишилися без впливу на свої фінанси. Шоумен та ведучий Анатолій Анатолич зізнався, що йому довелося серйозно переглянути свої витрати.

Під час ефіру програми "ЖВЛ" Анатолій розповів, що після російської агресії в Україні його дохід скоротився більш ніж на половину.

Щоб підтримати свою команду та вижити у ці скрутні часи, йому довелося знайти інвестора. Тепер Анатоліч вже не є єдиним власником свого YouTube-каналу, а став його співвласником. Весь цей час його сім'я жила на заощадження.

Дружина Анатолія, Юлія Бойко, також не в змозі повністю покрити всі потреби сім'ї, оскільки її заробіток нижчий, ніж у чоловіка, але вона любить витрачати гроші. Через це виникають конфлікти між подружжям. Анатолій вважає, що можна економити на деяких речах, тоді як його дружина хоче мати лише найкраще.

Анатолій поділився деякими витратами, з якими вони стикаються. Через те, що вони живуть за містом, лише на бензин йде близько 30-40 тисяч гривень на місяць. Витрати на освіту дітей становлять близько 50 тисяч гривень на місяць, а до цього додаються витрати на продукти, комунальні послуги та утримання собаки. У результаті їхні щомісячні витрати становлять близько 150 тисяч гривень.

Тепер Анатолій регулярно перевіряє, на що списуються гроші з його карти, та обговорює з дружиною окремі покупки. Наприклад, він згадав, що Юля може витратити до 6 тисяч гривень за одну подорож у продуктовий магазин.

Внаслідок складних обставин у країні Анатолій та його родина змушені ретельно контролювати свої фінанси. Він уважніше ставиться до своїх витрат, стежить за тим, на що йдуть гроші з його банківської картки, та обговорює кожну покупку із дружиною. Вони розуміють важливість економії і намагаються шукати методи скоротити витрати.

Шоумен зізнався, що хоча ситуація складна, вони, як і раніше, бережуть свою команду і намагаються втриматися на плаву. Вони прагнуть пристосуватися до нових умов і знайти способи зберегти свій спосіб життя, незважаючи на зниження доходів.

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