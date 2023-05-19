Известный украинский телеведущий, блогер и интервьюер Анатолий Анатолич, поделился, в условиях полномасштабной войны в Украине, как и у обычных людей, знаменитости также не остались без влияния на свои финансы. Шоумен и ведущий Анатолий Анатолич признался, что ему пришлось серьезно пересмотреть свои расходы.

Во время эфира программы "ЖВЛ", Анатолий рассказал, что после российской агрессии в Украине его доход сократился более чем на половину.

Чтобы поддержать свою команду и выжить в эти трудные времена, ему пришлось найти инвестора. Теперь Анатолич уже не является единственным владельцем своего YouTube-канала, а стал его совладельцем. Все это время его семья жила на сбережения.

Жена Анатолия, Юлия Бойко, также не в состоянии полностью покрыть все нужды семьи, так как ее заработок ниже, чем у мужа, но она любит тратить деньги. Из-за этого возникают конфликты между супругами. Анатолий считает, что можно экономить на некоторых вещах, в то время как его жена хочет иметь только лучшее.

Анатолий поделился некоторыми расходами, с которыми они сталкиваются. Из-за того, что они живут за городом, только на бензин уходит около 30-40 тысяч гривен в месяц. Затраты на образование детей составляют около 50 тысяч гривен в месяц, а к этому добавляются расходы на продукты, коммунальные услуги и содержание собаки. В результате, их ежемесячные расходы составляют около 150 тысяч гривен.

Теперь Анатолий регулярно проверяет, на что списываются деньги с его карты, и обсуждает с женой отдельные покупки. Например, он упомянул, что Юля может потратить до 6 тысяч гривен за одну поездку в продуктовый магазин.

В результате сложных обстоятельств в стране, Анатолий и его семья вынуждены тщательно контролировать свои финансы. Он более внимательно относится к своим тратам, следит за тем, на что уходят деньги с его банковской карты, и обсуждает каждую покупку с женой. Они осознают важность экономии и стараются находить способы сократить издержки.

Шоумен признался, что хотя ситуация сложная, они по-прежнему берегут свою команду и стараются удержаться на плаву. Они стремятся приспособиться к новым условиям и найти способы сохранить свой образ жизни, несмотря на снижение доходов.

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