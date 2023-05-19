Григорій Решетник та його дружина Крістіна Решетник змогли вмовити своїх трьох синів, щоб вони теж вбралися у вишиванки.

Телеведучий найромантичніших проектів "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник у День вишиванки привітали українців зі святом. До того ж Григорій Решетник опублікував кадри, на яких сім'я ведучого вбралася у вишиванки.

Більше того, Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник змогли вмовити своїх трьох синів, щоб вони теж вбралися. Довго вмовляти не довелося. Іван, Дмитро та Сашко з великим задоволенням причепурилися. Хлопчики вибрили лляні сорочки з блакитною вишивкою.

Телеведучий Григорій Решетник цього дня зустрів у вишиванці із великою вишивкою червоних та бордових відтінків. Його дружина Христина Решетник як справжня модниця змінила кілька суконь-вишиванок. Спочатку вона з'явилася в червоному, розшитому чудовими фіолетовими квітами. Після чого вона позувала в яскравому вбранні блакитного кольору із жовтими маками.

"Щасливі та горді, що ми Українці", - написав телеведучий Григорій Решетник. У свою чергу його дружина написав наскільки важлива вишиванка для кожного українця: "Український одяг - найколоритніший і найкрасивіший! Він має особливу енергію. З Днем Вишиванки, Українці. Зберігаємо наш генетичний код".

У коментарях користувачі мережі написали компліменти для сім'ї, особливу увагу отримали сини телеведучого: "Які у вас гарні сини", "Вони такі маленькі та вже такі дорослі", "Вони такі милі", "Красуня".

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Як писала Politeka, Дружина "Холостяка" Решетника дала урок українкам, якою має бути сім'я.

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