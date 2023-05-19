Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник смогли уговорить своих трех сыновей, чтобы они тоже нарядились в вышиванки.

Телеведущий самых романтических проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник в День вышиванки поздравили украинцев с праздником. К тому же Григорий Решетник опубликовал кадры, на которых семья ведущего нарядилась в вышиванки.

Более того, Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник смогли уговорить своих трех сыновей, чтобы они тоже нарядились. Долго уговаривать не пришлось. Иван, Дмитрий и Саша с великим удовольствием принарядились. Мальчики выбрыли льняные рубашки с голубой вышивкой.

Телеведущий Григорий Решетник этот день встретил в вышиванке с крупной вышивкой красных и бордовых оттенков. Его жена Кристина Решетник, как настоящая модница сменила несколько платьев-вышиванок. Сначала она появилась в красном, расшитом чудесными фиолетовыми цветами. После чего она позировала в ярком наряде голубого цвета с желтыми маками.

"Счастливы и горды, что мы Украинцы", - написал телеведущий Григорий Решетник. В свою очередь его жена написал насколько важна вышиванка для каждого украинца: "Украинская одежда - самая колоритная и красивая! Она имеет особую энергию. С Днем Вышиванки, Украинцы. Храним наш генетический код".

В комментариях пользователи сети написали комплименты для семьи, особенное внимание получили сыновья телеведущего: "Какие у вас красивые сыновья", "Они такие маленькие, но уже такие взрослые", "Они такие милые", "Красунчики".

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