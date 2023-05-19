На своїй сторінці в Instagram Григорій Решетнік вирішив відповісти на негативні коментарі. Ведучий пояснив, що перетинає кордон законно, оскільки він багатодітний батько.

"Я не політик і держслужбовець, який має ховатися та виправдовуватися, звідки гроші та яка мета візиту. Я чесно заробляю та дуже відповідально ставлюсь до сплати податків, наповнення державного бюджету", — наголосив ведучий "Холостяка" Решетнік.

Він також додав, що разом із дружиною та трьома дітьми від початку повномасштабного вторгнення живе в Україні. Вони свідомо відмовилися від пляжних і морських відпочинків, вважаючи це недоречним зараз. А ця поїздка до Італії, за словами Григорія Решетніка, робоча, і його дружина Христина також недарма його супроводжує.

"Ця поїздка у мене робоча - так, я популярний і затребуваний ведучий і наставник (в народі коуч) - люди цінують мої професійні здібності, потребують моїх порад, настанов, і фізичної присутності. А моя дружина, хто ще не знає, мій директор-адміністратор-продюсер-перекладач - ми працюємо разом і вона дуже мені допомагає", — пояснив Григорій Решетнік.

Христина Решетнік також вирішила відповісти на критику в бік їхньої родини.

"Поїхали по роботі - погано, поїхали відпочивати - ще гірше. Словом, всім не угодиш - це факт!!! Тому треба жити своїм життям і не зважати на думку інших! Головне бути чесним перед собою ❤️ Люблю вас, мої дорогі підписниці/ки, бо добрих, адекватних, реалізованих і люблячих, тут у мене більшість 😘 І я вас 🫶", — написала дружина ведучого "Холостяка" Решетніка.

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