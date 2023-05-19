На своей странице в Instagram Григорий Решетник решил ответить на негативные комментарии. Ведущий объяснил, что пересекает границу законно, поскольку он многодетный отец.
"Я не политик и госслужащий, который должен скрываться и оправдываться, откуда деньги и какая цель визита. Я честно зарабатываю и очень ответственно отношусь к уплате налогов, наполнению государственного бюджета", - подчеркнул ведущий "Холостяка" Решетник.
Он также добавил, что вместе с женой и тремя детьми с самого начала полномасштабного вторжения живет в Украине. Они сознательно отказались от пляжных и морских отдыхов, считая это неуместным сейчас. А эта поездка в Италию, по словам Григория Решетника, рабочая, и его жена Кристина тоже не зря его сопровождает.
"Эта поездка у меня рабочая - да, я популярный и востребованный ведущий и наставник (в народе коуч) - люди ценят мои профессиональные способности, нуждаются в моих советах, наставлениях, и физическом присутствии. А моя жена, кто еще не знает, мой директор- администратор-продюсер-переводчик – мы работаем вместе и она очень мне помогает", — объяснил Григорий Решетник.
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Кристина Решетник также решила ответить на критику в сторону их семьи.
"Поехали по работе - плохо, поехали отдыхать - еще хуже. Словом, всем не угодишь - это факт!!! Поэтому надо жить своей жизнью и не считаться с мнением других! Главное быть честным перед собой ❤️ Люблю вас, мои дорогие подписчицы/ки потому что хороших, адекватных, реализованных и любящих, здесь у меня большинство 😘 И я вас 🫶", - написала жена ведущего "Холостяка" Решетника.
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Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.
Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.
Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.