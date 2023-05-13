На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік вирішила висловити захоплення українськими дизайнерами та першою леді Оленою Зеленською, але несподівано нарвалася на шквал критики.

"Цей лук я обрала на Новий рік. І тоді отримала безліч компліментів. А днями всі захоплювались цим образом Олени Зеленської на коронації короля в Великобританії. Дуже тішить, що це вбрання від нашого українського дизайнера, талановитої Каті Сільченко 😘 Українські жінки вкотре доводять, що вони найелегантніші, наймудріші, найталановитіші і найвитриваліші 🫶", — написала дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетніка під порівняльними фото себе та Олени Зеленської в однакових пальто.

Григорій Решетнік у коментарях підтримав дружину, написавши: "Бездоганні 💐". Але багато підписників не оцінили порівняння дружини ведучого та Олени Зеленської, тож вони висловили Христині Решетнік своє невдоволення:

"Погляд в деталях, поділ Вашого пальто зроблений дуже неакуратно(так показує фото). Порівнювати себе з першою леді…має бути субординація. Ми живемо в непростому часі, багатьом бракує вихованості, а пихатості не позичати";

"Різниця в тому, що в очах першої леді біль, а у Вас лук";

"Думаю, мета цього посту не показати, які у нас елегантні жінки чи талановиті дизайнери, а продемонструвати себе, порівнюючи з Оленою Зеленською🤦".

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