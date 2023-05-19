Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина під час обстрілів окупантів зняла роботу ППО та виклала ролик у мережу. Після того, як на Мишину обрушилася множинна критика, вибачатися вона не стала, звинувативши самих українців у злості.
Цього разу «Холостячка» Мішина вирішила детальніше висловитися про те, що думає з приводу скандальної ситуації. Вона додала, що за ці два дні було багато внутрішніх процесів, які варто було б переосмислити.
«Від відчуття тривоги та розгубленості до прийняття, осмислення та бажання говорити. Але урок пройдено. Не завжди ти можеш бути прикладом позитивної поведінки, іноді відбуваються ситуації, коли ти припускаєшся помилок і зустрічаєшся з думкою і реакцією своєї аудиторії, її розпачом і злістю.
І я не можу сказати, що це так. Хоча в моєму випадку на відео було знято тільки небо Києва, але чи важливо вже взагалі про це говорити??? Думаю ні! Тому що є люди і є факт, що безумовно немає виправдань» - заявила Мішина.
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Вона підкреслила, що не є зрадником, що живе в Києві і теж припускається помилок.
«Тож за свої дії я перепрошую, бо жодних поганих мотивів у моїй голові не було і немає. І більше жодних ліхтариків у небі» - уклала «Холостячка» Мішина.
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