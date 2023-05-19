Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина во время обстрелов оккупантов засняла работу ПВО и выложила ролик в сеть. После того, как на Мишину обрушилась множественная критика, извиняться она не стала, обвинив самих украинцев в злости.

В этот раз «Холостячка» Мишина решила высказаться детальнее о том, что думает по поводу скандальной ситуации. Она добавила, за эти два дня было много внутренних процессов, которые следовало бы переосмыслить.

«От ощущения тревоги и растерянности к принятию, осмыслению и желанию говорить. Но урок пройден. Не всегда ты можешь быть примером положительного поведения, иногда происходят ситуации, когда ты допускаешь ошибки и встречаешься с мыслью и реакцией своей аудитории, ее отчаянием и злобой.

И я не могу сказать, что это так. Хотя в моем случае на видео было снято только небо Киева, но важно ли вообще уж об этом говорить??? Думаю, нет! Потому что есть люди и есть факт, который, безусловно, нет оправданий» - заявила Мишина.

Она подчеркнула, что не является предателем, что живет в Киеве и тоже допускает ошибки.

«Так что за свои действия я прошу прощения, потому что никаких плохих мотивов в моей голове не было и нет. И больше никаких фонариков в небе» - заключила «Холостячка» Мишина.

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