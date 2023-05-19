Багаторазова учасниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова під час поїздки до Туреччини нарвалася на критику через сміливі фото в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками" вирішила різко відповісти на негативні коментарі.

"Обожнюю диванних критиків та усих тих, хто гадає, що краще за мене знає моє життя і як саме треба себе поводити та жити, бо ж медійна особистість то не людина, то лялька, яка має відповідати усім вашим сподіванням і стандартам! Так от, напевно, я вас розчарую трішки!!! Коли ви бачите ж… в кадрі, я бачу робочий інструмент, бо я танцівниця і спортивний тренер і в даному випадку моє тіло є результатом роботи над собою протягом життя!", — пише переможниця "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова.

Зірка "Танці з зірками" також відповіла на закиди в дусі «не на часі», «стрибає зі своїми танцюльками під час війни». Гвоздьова наголосила, що танці та спорт — це її життя та порятунок від стресу. А особливо її обурили висловлювання «яка вона мати».

"Коли ви пишите бридкі, безтолкові і гидкі коментарі і доречі не тільки мені, а більш-менш успішним і медійним людям - заздрість, гнів, бездіяльність і злий язик руйнує лише ваш всесвіт! Хоча я б за це давала адміністративну відповідальність, щоб кожне бридке слово коштувало дорого, можливо тоді хтось би включав мізки а не уяву. Це моя сторінка, моє життя, мої правила! Тож, кому не подобається 👀 за воєнним кораблем слідом☝️", — наголосила Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками".

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