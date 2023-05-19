На своей странице в Instagram Илона Гвоздева из "Танці зі зірками" решила резко ответить на негативные комментарии.

"Обожаю диванных критиков и всех тех, кто думает, что лучше меня знает мою жизнь и как именно надо себя вести и жить, ведь медийная личность это не человек, это кукла, которая должна отвечать всем вашим чаяниям и стандартам! Так вот, наверное, я вас разочарую немножко!!!Когда вы видите ж... в кадре, я вижу рабочий инструмент, потому что я танцовщица и спортивный тренер и в данном случае мое тело является результатом работы над собой в течение жизни!", - пишет победительница "Танці зі зірками" Илона Гвоздева.

Звезда "Танці зі зірками" также ответила на упреки в духе «не ко времени», «прыгает со своими танцульками во время войны». Гвоздева подчеркнула, что танцы и спорт – это ее жизнь и спасение от стресса. А особенно ее возмутили высказывания «какая она мать».

"Когда вы пишите гадкие, бестолковые и противные комментарии и кстати не только мне, а более-менее успешным и медийным людям - зависть, гнев, бездействие и злой язык разрушает только вашу вселенную! Хотя я бы за это давала административную ответственность, чтобы каждое безобразное слово стоило дорого, возможно, тогда кто-то включал бы мозги, а не воображение. Это моя страница, моя жизнь, мои правила! Итак, кому не нравится 👀 за военным кораблем следом☝️", — подчеркнула Илона Гвоздева из "Танці з зірками".

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