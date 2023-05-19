Сам артист Wellboy давав інтерв'ю та розповідав про складну ситуацію в колективі, проблеми зі своїм заробітком та багато іншого.

Український артист Wellboy потрапив у скандал після гучних звинувачень у бік проюсерського центру, з яким офіційно співпрацював.

Вся історія почалася, коли Wellboy публічно звинуватив лейбл у співпраці з Росією та позначив засновника лейблу Юрія Бардаша зрадником. У відповідь на ці звинувачення представники центру подали заяву в СБУ на себе, щоб перевірили всі їхні документи на офіційному рівні.

Метою лейбла було довести, що звинувачення артиста є хибними. На тлі піару сам артист не раз давав інтерв'ю та розповідав про складну ситуацію в колективі, проблеми зі своїм заробітком та багато іншого.

«Ми зіткнулися з багатьма звинуваченнями та натяками як з боку самого артиста, так і з боку третіх осіб щодо наших зв'язків із Росією. Ми вирішили провести перевірку нашої роботи, щоб довести, що у нас немає зв'язків із Росією», - заявили в Papa Music.

Після цього продюсерський центр надав звіт після перевірки СБУ, оскільки Wellboy продовжив розповідати у мережі про ситуацію.

«Ми виконали нашу обіцянку і представляємо офіційну відповідь від Служби Безпеки України, яка спростовує наклеп, що розповсюджується третіми особами на нашу адресу», - додали в лейблі.

Крім того, представники продюсерського центру заявили, що Wellboy тепер позбавлений права на виконання та використання пісень, які були записані під час їхньої співпраці.

"Антон Вельбой не має права використовувати у своїх цілях і публічно їх виконувати" - уклали в центрі.

У мережі відреагували по-своєму на новину про долю пісень Wellboy:

"Гарні новини; Так і слід з артистами невдячними; Як я тримався б до останнього, поки сам продюсер не попросив би мене піти; Антоне, у тебе нудне обличчя. Тебе грошей ніхто не дасть);

Це добре, що правда розкрилася .. ось так взяти і наговорити на "батька", який годував його. Зоряна хвороба, але на жаль із гірким кінцем».

Останні новини України:

Нагадаємо, "У мене дуже великі зв'язки": Потап чесно розповів, чому він не в Україні, і які у нього стосунки з Каменських.

Як повідомляла Politeka, "Вгадайте, що трапилося": Мішель Андраде з "Орла і Решки" налякала кадрами з побитим обличчям.

Також Politeka писала, що "Ми не знаємо, що буде завтра": Денисенко з "Кріпосної" знайшла головний плюс усіх страшних подій.