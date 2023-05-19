Украинский артист Wellboy попал в скандал после громких обвинений в сторону проюсерского центра, с которым официально сотрудничал.

Вся история началась, когда Wellboy публично обвинил лейбл в сотрудничестве с Россией и обозначил основателя лейбла, Юрия Бардаша, предателем. В ответ на эти обвинения, представители центра подали заявление в СБУ на самих себя, чтобы проверили все их документы на официальном уровне.

Wellboy антон вельбой велбой

Целью лейбла было доказать, что обвинения артиста являются ложными. На фоне пиара сам артист не раз давал интервью и рассказывал о сложной ситуации в коллективе, проблемах со своим заработком и многое другое.

«Мы столкнулись с множеством обвинений и намеков как со стороны самого артиста, так и со стороны третьих лиц относительно наших связей с Россией. Мы решили провести проверку нашей работы, чтобы доказать, что у нас нет связей с рф», - заявили в Papa Music.

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После этого продюсерский центр предоставил отчет после проверки СБУ, так как Wellboy продолжил рассказывать в сети о ситуации.

«Мы исполнили наше обещание и представляем официальный ответ от Службы Безопасности Украины, который опровергает клевету, распространяемую третьими лицами в наш адрес», - добавили в лейбле.

Кроме того, представители продюсерского центра заявили, что Wellboy теперь лишен права на исполнение и использование песен, которые были записаны во время их сотрудничества.

«Антон Вельбой не имеет права использовать в собственных целях и публично их исполнять» - заключили в центре.

В сети отреагировали по-своему на новость о судьбе песен Wellboy:

«Хорошие новости; Так и следует с артистами неблагодарными; Как я бы держался до последнего, пока сам продюсер не попросил бы меня уйти; Антон, у тебя скучное лицо. Тебя денег никто не даст);

Это хорошо, что правда раскрылась.. вот так взять и наговорить на "отца" кормившего его. Звездная болезнь, но к сожалению с горьким концом».

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