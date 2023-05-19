Сам артист Wellboy давал интервью и рассказывал о сложной ситуации в коллективе, проблемах со своим заработком и многое другое.

Украинский артист Wellboy попал в скандал после громких обвинений в сторону проюсерского центра, с которым официально сотрудничал.

Вся история началась, когда Wellboy публично обвинил лейбл в сотрудничестве с Россией и обозначил основателя лейбла, Юрия Бардаша, предателем. В ответ на эти обвинения, представители центра подали заявление в СБУ на самих себя, чтобы проверили все их документы на официальном уровне.

Целью лейбла было доказать, что обвинения артиста являются ложными. На фоне пиара сам артист не раз давал интервью и рассказывал о сложной ситуации в коллективе, проблемах со своим заработком и многое другое.

«Мы столкнулись с множеством обвинений и намеков как со стороны самого артиста, так и со стороны третьих лиц относительно наших связей с Россией. Мы решили провести проверку нашей работы, чтобы доказать, что у нас нет связей с рф», - заявили в Papa Music.

После этого продюсерский центр предоставил отчет после проверки СБУ, так как Wellboy продолжил рассказывать в сети о ситуации.

«Мы исполнили наше обещание и представляем официальный ответ от Службы Безопасности Украины, который опровергает клевету, распространяемую третьими лицами в наш адрес», - добавили в лейбле.

Кроме того, представители продюсерского центра заявили, что Wellboy теперь лишен права на исполнение и использование песен, которые были записаны во время их сотрудничества.

«Антон Вельбой не имеет права использовать в собственных целях и публично их исполнять» - заключили в центре.

В сети отреагировали по-своему на новость о судьбе песен Wellboy:

«Хорошие новости; Так и следует с артистами неблагодарными; Как я бы держался до последнего, пока сам продюсер не попросил бы меня уйти; Антон, у тебя скучное лицо. Тебя денег никто не даст);

Это хорошо, что правда раскрылась.. вот так взять и наговорить на "отца" кормившего его. Звездная болезнь, но к сожалению с горьким концом».

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