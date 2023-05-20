Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Даша Квіткова виклала кадри із гарячої фотосесії на нічному пляжі Майамі.

Як видно, на нових фотографіях Даша Квіткова постала у нескромному образі та позах, при цьому зйомка проходила вночі на пляжі. Перед камерою блогерка з'явилася в прозорій червоній сукні, яка ледве прикрила її принади, але підкреслила фігуру та стрункі ноги. Волосся Даша Квіткова розпустила, воно ніби трохи вологі, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Даша Квіткова написала: "Мурашки по шкірі, ніч і сильний вітер, але Маша зловила ці кадри. Обиратимемо за традицією?". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Як тут вибрати? Це неможливо, кожна просто вау".

"Мені одній здається, що вона після розлучення розцвіла?"

"Це мистецтво".

"Що там обирати. Дуже добре, завжди і довкола".

"Це хіба кадри? Це шедеври!"

"Микита ти бачиш, що втратив? За таку треба боротися і насолоджуватися, що вона твоя".

"Така краса ідеально поєднується з твоїм добрим серцем".

"Така неймовірна".

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