Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Даша Квиткова выложила кадры с горячей фотосессии на ночном пляже Майами.

Как видно, на новых фотографиях Даша Квиткова предстала в нескромном образе и позах, при этом съемка проходила ночью на пляже. Перед камерой блогерша появилась в прозрачном красном платье, которое едва прикрыло ее прелести, но подчеркнуло фигуру и стройные ноги. Волосы Даша Квиткова распустила, они как будто слегка влажные, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Даша Квиткова написала: "Мурашки по коже, ночь и сильный ветер, но Маша поймала эти кадры. Будем выбирать по традиции?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Как здесь выбрать? Это невозможно, каждая просто вау".

"Мне одной кажется, что она после развода расцвела?".

"Это искусство".

"Что там выбирать. Очень хорошо, всегда и кругом".

"Это разве кадры? Это шедевры!".

"Никита ты видишь, что потерял? За такую нужно бороться и наслаждаться, что она твоя".

"Такая красота идеально сочетается с твоим добрым сердцем".

"Такая невероятная".

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