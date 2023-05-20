Популярний український співак Дмитро Монатик здивував оновленою версією пісні, на яку багато хто чекав.

Цього разу український артист та композитор MONATIK радує своїх шанувальників новим релізом – україномовною версією відомої пісні.

MONATIK, справжнє ім'я Дмитро Монатик, представив відремонтовану версію треку "Те, від чого божеволіє". Він сам оголосив, що переклав пісню українською мовою, і нова версія називається "Те, від чого без розуму".

За словами Монатика, «ремонту» і сам кліп, хоча раніше ролик уже здобув безліч нагород на музичних преміях як Кращий кліп року.

«Працюючи над перекладом я постійно ставив собі запитання: «Чи ця емоція час?». Але, зрештою, зрозумів, що сьогодні проживаю щодня, як останній. Адже завтра можу не прокинутися.

Розумію це, упокорюся з цим. Тому сьогодні зашиваю душу завдяки музиці. Бо завтра душа знову може порватися вщент, але ми знову робитимемо все, щоб її врятувати і відремонтувати. Танцювати, як востаннє», - поділився Монатик.

Він також процитував слова Лесі Українки: «...щоб не плакати, я сміялася». Таким чином артист хотів сказати, що хоче емоційної творчості, викласти усі свої сили та не пошкодувати про це.

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