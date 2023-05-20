В этот раз украинский артист и композитор MONATIK радует своих поклонников новым релизом - украиноязычной версией известной песни.

MONATIK, настоящее имя Дмитрий Монатик, представил отремонтированную версию трека "То, от чего без ума". Он сам объявил, что перевел песню на украинский язык, и новая версия называется "Те, від чого без тями".

По словам Монатика, «ремонту» и сам клип, хотя ранее ролик уже получил множество наград на музыкальных премиях, как Лучший клип года.

«Работая над переводом я постоянно задавал себе вопрос: «Ко времени ли эта эмоция?» Но, наконец, понял, что сегодня проживаю каждый день, как последний. Ведь завтра могу не проснуться.

Понимаю это, смирюсь с этим. Потому сегодня зашиваю душу благодаря музыке. Ибо завтра душа снова может порваться вдребезги, но мы снова будем делать все, чтобы ее спасти и починить. Танцевать, как в последний раз» - поделился Монатик.

Он также процитировал слова Леси Украинки: «…чтобы не плакать, я смеялась». Таким образом артист хотел сказать, что хочет эмоционального творчества, выложить все свои силы и не пожалеть об этом.

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