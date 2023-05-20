Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023, а зараз поїхала на навчання до американського Бостона, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Jerry Heil поділилася фрагментом відео, в якому звучать слова з нової пісні, яку заспівала у дуеті із гуртом KALUSH.
У новому чорно-білому ролику Jerry Heil можна побачити в незвичайному образі, вона знята начебто в холодну погоду і затягує комір пальто. На ній темне вбрання з шапкою, з-під якої вибивається волосся, а на обличчі легкий макіяж із чорними стрілками.
У підписі до публікації Jerry Heil залишила рядки з нової пронизливої пісні і написала: "Кто-то вернется домой с войны, кто-то вернется воспоминанием и песней. Цель этой песни – напомнить о том, что стоит каждый день помнить, какой ценой нам дается целостность нашего государства. Клип уже на канале @kalush.official, трек – на всех стриминговых платформах. Надеемся, вы добавили в ваши плейлисты. Делитесь впечатлениями!".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Jerry Heil:
"У вас кожна пісня – це щось геніальне".
"Дуже милозвучний, мелодійний і зміст пісні до болю в серці".
"Дуже гарна душевна пісня".
"Божественний голос, красиво, витончено, ніби душею мчить спів".
"Ви неймовірно талановита".
"Так чуттєво та глибоко".
"Неймовірно гарна пісня, слухаю та слухаю".
"Ви є феноменом української музики".
"Боже, ну як це витримати. Так хочеться, щоб хлопці поверталися додому живими та неушкодженими".
"Ця пісня прямо в саме серце. Дякую".
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