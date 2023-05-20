Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023, а сейчас уехала на учебу в американский Бостон, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Jerry Heil поделилась фрагментом видео, в котором звучат слова из новой песни, которую спела в дуэте с группой KALUSH.

В новом черно-белом ролике Jerry Heil можно увидеть в необычном образе, она снята как будто в холодную погоду и потуже затягивает воротник пальто. На ней темный наряд с шапкой, из-под которой выбиваются волосы, а на лице легкий макияж с черными стрелками.

В подписи к публикации Jerry Heil оставила строчки из новой пронзительной песни и написала: "Кто-то вернется домой с войны, кто-то вернется воспоминанием и песней. Цель этой песни – напомнить о том, что стоит каждый день помнить, какой ценой нам дается целостность нашего государства. Клип уже на канале @kalush.official, трек – на всех стриминговых платформах. Надеемся, вы добавили в ваши плейлисты. Делитесь впечатлениями!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Jerry Heil:

"У вас каждая песня – это что-то гениальное".

"Очень благозвучно, мелодично и содержание песни до боли в сердце".

"Очень красивая душевная песня".

"Божественный голос, красиво, изящно, словно душой несется пение".

"Вы невероятно талантлива".

"Так чувственно и глубоко".

"Невероятно красивая песня, слушаю и слушаю".

"Вы феномен украинской музыки".

"Боже, ну как это выдержать. Так хочется, чтобы ребята возвращались домой живыми и невредимыми".

"Эта песня прямо в самое сердце. Спасибо".

Последние новости Украины:

Напомним, "Сейчас я уже на пути…": Позитив из "Время и Стекло" показал, как воссоединился с Дорофеевой за границей.

Как сообщала Politeka, "Очень уставшая, но…": Дорофеева честно поделилась эмоциями после американского тура.

Также Politeka писала, что "Едим тоже вместе": 53-летняя Билык подогрела слухи о возвращении к бывшему мужу Коляденко.