Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023, а сейчас уехала на учебу в американский Бостон, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Jerry Heil поделилась фрагментом видео, в котором звучат слова из новой песни, которую спела в дуэте с группой KALUSH.
В новом черно-белом ролике Jerry Heil можно увидеть в необычном образе, она снята как будто в холодную погоду и потуже затягивает воротник пальто. На ней темный наряд с шапкой, из-под которой выбиваются волосы, а на лице легкий макияж с черными стрелками.
В подписи к публикации Jerry Heil оставила строчки из новой пронзительной песни и написала: "Кто-то вернется домой с войны, кто-то вернется воспоминанием и песней. Цель этой песни – напомнить о том, что стоит каждый день помнить, какой ценой нам дается целостность нашего государства. Клип уже на канале @kalush.official, трек – на всех стриминговых платформах. Надеемся, вы добавили в ваши плейлисты. Делитесь впечатлениями!".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Jerry Heil:
"У вас каждая песня – это что-то гениальное".
"Очень благозвучно, мелодично и содержание песни до боли в сердце".
"Очень красивая душевная песня".
"Божественный голос, красиво, изящно, словно душой несется пение".
"Вы невероятно талантлива".
"Так чувственно и глубоко".
"Невероятно красивая песня, слушаю и слушаю".
"Вы феномен украинской музыки".
"Боже, ну как это выдержать. Так хочется, чтобы ребята возвращались домой живыми и невредимыми".
"Эта песня прямо в самое сердце. Спасибо".
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