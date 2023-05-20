Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни чітко висловив свою позицію, розповів про наболіле в останньому інтерв'ю (щоб подивитися випуск, доскролльте сторінку до кінця).

Як відомо, поява артиста MELOVIN після його камінг-ауту викликала різні реакції.

Проте, на тлі цього артист також зіткнувся з величезною кількістю погроз, що розповів в інтерв'ю. Більше того, після шокуючого поцілунку з молодим чоловіком на музичному фестивалі "Atlas Weekend", викривачі загрожували не лише MELOVIN'у, а й його родині.

«Було настільки лякаюче чути фрази на кшталт "Я знайду тебе і вб'ю", "Знищу твою родину". Вони навіть надсилали мені адресу мого батьківського будинку в Одесі, хоч я живу в Києві, і там знаходяться лише мої батьки.

Це було справді страшно. Однак я усвідомив, що ці люди здатні лише на порожні погрози та написання негативних повідомлень. Це просто нездорова та нерозумна поведінка» - підкреслив MELOVIN.

У мережі українці також вирішили поділитися своєю думкою після почутого:

«Я не фанатка Меловіна. Але його позиція мене приємно вражає. Своїми словами він робить великий внесок у розвиток української культури; Меловін – гарна, молода, розумна людина з правильними меседжами.

Меловін захоплює своїм конструктивом, тверезістю позиції та відвертістю».

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