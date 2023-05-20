Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны четко выразил свою позицию, рассказал о наболевшем в последнем интервью (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца).

Как известно, появление артиста MELOVIN после его каминг-аута вызвало различные реакции.

Однако, на фоне этого артист также столкнулся с огромным количеством угроз, о чем рассказал в интервью. Более того, после шокирующего поцелуя с молодым человеком на музыкальном фестивале "Atlas Weekend", обличители угрожали не только MELOVIN'у, но и его семье.

«Было настолько пугающе слышать фразы вроде "Я найду тебя и убью", "Уничтожу твою семью". Они даже присылали мне адрес моего родительского дома в Одессе, хотя я живу в Киеве, и там находятся только мои родители.

Это было действительно страшно. Однако я осознал, что эти люди способны только на пустые угрозы и написание негативных сообщений. Это просто нездоровое и неразумное поведение» - подчеркнул MELOVIN.

В сети украинцы также решили поделиться своим мнением после услышанного:

«Я не фанатка Меловина. Но его позиция меня приятно удивляет. Своими словами он вносит большой вклад в развитие украинской культуры; Меловин – красивый, молодой, умный человек с правильными месседжами.

Меловин увлекает своим конструктивом, трезвостью позиции и откровенностью».

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