Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны четко выразил свою позицию, рассказал о наболевшем в последнем интервью (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца).
Как известно, появление артиста MELOVIN после его каминг-аута вызвало различные реакции.
Однако, на фоне этого артист также столкнулся с огромным количеством угроз, о чем рассказал в интервью. Более того, после шокирующего поцелуя с молодым человеком на музыкальном фестивале "Atlas Weekend", обличители угрожали не только MELOVIN'у, но и его семье.
«Было настолько пугающе слышать фразы вроде "Я найду тебя и убью", "Уничтожу твою семью". Они даже присылали мне адрес моего родительского дома в Одессе, хотя я живу в Киеве, и там находятся только мои родители.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Наступление в Бахмуте: оккупанты дезориентированы, ВСУ справились с главным заданием
"Уже не остановить": ситуация в Бахмуте и за городом резко изменилась, подробности продвижения защитников
ВСУ успешно продвигаются: ситуация на фронте изменилась, когда ждать прорыва
Индексация пенсий в Украине: кто не получит повышенных выплат, названы 4 категории
Это было действительно страшно. Однако я осознал, что эти люди способны только на пустые угрозы и написание негативных сообщений. Это просто нездоровое и неразумное поведение» - подчеркнул MELOVIN.
В сети украинцы также решили поделиться своим мнением после услышанного:
«Я не фанатка Меловина. Но его позиция меня приятно удивляет. Своими словами он вносит большой вклад в развитие украинской культуры; Меловин – красивый, молодой, умный человек с правильными месседжами.
Меловин увлекает своим конструктивом, трезвостью позиции и откровенностью».
Последние новости Украины:
Напомним, "Я без тормозов": Макс Барских на концерте за границей представил особенную для него песню.
Как сообщала Politeka, "Такая гордость распирает": украинцы поддержали Санину перед стартом Евровидения.
Также Politeka писала, что "Цивилизационная пропасть": Melovin объяснил украинцам принципиальную разницу между 8 и 9 мая.