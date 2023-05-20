Кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська показала себе і свою сивину. Зірка опублікувала відео у своєму блозі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Сивину можна сховати, а характер із бзденьком-не", - написала кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська.
Фанати поставили понад тисячу лайків і написали коментарі кумі солістки гурту Дзідзьо Михайла Хоми Олі Цибульській:
"Круто, тепер і я так віршами, свою сивину, яка вже 20 років";
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"Ну просто, зробила мій день";
"Сивина то не на! То мудрість Олі".
Варто зазначити, кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки першій "Фабриці зірок", де їй вдалося перемогти. Зірка також активно веде Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А нещодавно Цибульська розповіла, як інші люди уявляють її, поділившись відео.
"Опиши мене трьома словами. Сьогодні ще раз дізналася, що до реальної зустрічі зі мною люди репрезентують Олю зовсім інакше. написала Оля.
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Нагадаємо, Цибульська повеселила роликом про безцінних українських жінок.
А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська "по-пацянськи" пояснила життєву правду
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