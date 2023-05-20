Кума Дзидзьо Оля Цибульская показала себя и показала, как избавляется от седины, поделившись кадрами в своем блоге.

Кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская показала себя и свою седину. Звезда опубликовала видео в своем блоге, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Седину можно спрятать, а характер с бзденьком-не", - написала кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии куме солистки группы Дзидзьо Михаила Хомы Оли Цибульской:

"Круто, теперь и я так стихами, свою седину, которая уже 20 лет";

"Ну просто, сделала мой день";

"Седина то не на! То мудрость Оли".

Стоит отметить, кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря первой "Фабрики звезд", где ей удалось победить. Звезда также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А недавно Цибульская рассказала, как другие люди представляют ее, поделившись видео.

"Опиши меня тремя словами. Сегодня еще раз узнала, что до реальной встречи со мной люди представляют Олю совсем иначе. Немногие за шутками, которые помогают жить и чтобы не взлетела крышечка, видит нечто большее, чем иронические видео (подчас кринжевые)", - написала Оля.

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