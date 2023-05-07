Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. С начала войны артистка начала создавать и публиковать в сети юмористические и жизненные ролики, чтобы поднимать настроение и боевой дух украинцев. Так, в этот раз звезда тоже выложила подобный ролик, в котором впервые сняла своего мужа.
Так, в ролике Оля решила показать девушкам, какой жест символизирует домашнее насилие во всем мире. Она приковала внимание к своей руке, которой делает этот жест. Однако, на заднем фоне ее муж Сергей тоже начал показывать этот жест, что очень взбесило Олю. Она обернулась к нему и ударила его сумкой, и на этом ролик обрывается. Выглядело это очень забавно и здорово повеселило публику.
Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новый шутливый рок Цибульской:
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Внезапно умер скандальный российский актер, который хотел воевать против украинцев: что о нем известно
Новый смертельный обстрел, зацепило дома и общежитие: подробности и кадры с места
Регион россии готовится к выходу из состава рф: "Нас сделали людьми второго сорта"
Летел не из Украины: выяснилось, кто на самом деле запустил беспилотники на Кремль
"Вы очень классные! Вы заряжаете позитивом!".
"И больше его никто не видел".
"Иногда мне кажется, что абюзер дома, это я".
"Люблю вас. Чистый позитив".
"Главное, что муж поддерживает все задумки! А каким методом, то уже нет разницы".
"Оля, ты такая настоящая! Просто огонь".
"Обожаю вас".
"Бедный Сергей. Ты с какого дубля сняла видео?".
"Началась лента с вашего ролика, ржу".
"Олечка, я вас обожаю! Вы всегда поднимаете мне настроение!".
"Ого, как ударила"
"Все верно: мужчины от него тоже страдают".
Напомним, "Это невероятно": Вакарчук показал, как люди пришли на его концерт с необычным атрибутом.
Как сообщала Politeka, "Какая кокетка": Астафьева в женственном образе искусила новой фотосессией.
Также Politeka писала, что "Это уже не проблема": "Холостяк" Добрынин при полном параде показал, в какую неприятность попал.