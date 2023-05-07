Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. С начала войны артистка начала создавать и публиковать в сети юмористические и жизненные ролики, чтобы поднимать настроение и боевой дух украинцев. Так, в этот раз звезда тоже выложила подобный ролик, в котором впервые сняла своего мужа.

Так, в ролике Оля решила показать девушкам, какой жест символизирует домашнее насилие во всем мире. Она приковала внимание к своей руке, которой делает этот жест. Однако, на заднем фоне ее муж Сергей тоже начал показывать этот жест, что очень взбесило Олю. Она обернулась к нему и ударила его сумкой, и на этом ролик обрывается. Выглядело это очень забавно и здорово повеселило публику.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новый шутливый рок Цибульской:

"Вы очень классные! Вы заряжаете позитивом!".

"И больше его никто не видел".

"Иногда мне кажется, что абюзер дома, это я".

"Люблю вас. Чистый позитив".

"Главное, что муж поддерживает все задумки! А каким методом, то уже нет разницы".

"Оля, ты такая настоящая! Просто огонь".

"Обожаю вас".

"Бедный Сергей. Ты с какого дубля сняла видео?".

"Началась лента с вашего ролика, ржу".

"Олечка, я вас обожаю! Вы всегда поднимаете мне настроение!".

"Ого, как ударила"

"Все верно: мужчины от него тоже страдают".

Напомним, "Это невероятно": Вакарчук показал, как люди пришли на его концерт с необычным атрибутом.

Как сообщала Politeka, "Какая кокетка": Астафьева в женственном образе искусила новой фотосессией.

Также Politeka писала, что "Это уже не проблема": "Холостяк" Добрынин при полном параде показал, в какую неприятность попал.