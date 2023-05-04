Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. С начала войны артистка начала создавать и публиковать в сети юмористические и жизненные ролики, чтобы поднимать настроение и боевой дух украинцев. Так, в этот раз звезда тоже выложила подобный ролик, в котором подняла совсем не веселую тему.

В ролике Оля изобразила несколько ситуаций прямо на улице – на лавочке во дворе и на детской площадке. А само видео о невеселой теме – причинах мигрени после 30 лет. Так, артистка назвала возможные причины этого недуга – здесь и недостаток сна, и дефицит волы в организме, и нехватка витаминов. Отметим, что в ролике Оля появилась в стильном образе – на ней светлые брюки, яркий теплый свитер и модное белое пальто.

В подписи к публикации Цибульская написала: "А/Б/В/Г/Я? А какая (очередная) причина твоей мигрени? Говорят, у девушек 30+ их тоже 30+. Особенно сейчас. Мой рецепт – сон и эльптан. А твой? S. А лучше обращайтесь к неврологу и не заниматься самопуганием и самолечением".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Как это жизненно".

"Олечка, 30+ это не 70+, а прекрасный возраст".

"Сон, кофе и любимые люди".

"Ах, какая вы молодец!".

"Музыка еще помогает!".

"Что из дома выгнали, что под подъездом спишь?".

"Обожаю ваши видео! Такое чувство юмора, еще и на чисто украинском! Мне вероятно и помогают эти видео".

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